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Lise öğrencileri üniversiteyi yakından tanıdı
Kütahya Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaret ederek, üniversite hakkında bilgi edindiler.
KÜTAHYA 11.04.2022, 14:52
Kütahya Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaret ederek, üniversite hakkında bilgi edindiler.
Lise yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Yaşar Güneş tarafından kısa bilgilendirmeler yapılırken, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı (AD) Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Koçak tarafından üniversitenin farklı birim ve laboratuvarları gezdirilerek işleyiş hakkında bilgilendirmeler yapıldı.