Lise öğrencileri LGS ve YKS konusunda bilgilendirildi

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri Hedef 2022 tam isabet kapsamında ve LGS, YKS il eylem planları doğrultusunda lise ve üniversiteye hazırlık süreci hakkında bilgilendirildi.

Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden iki yıl önce mezun olan ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okumaya hak kazanan mezun öğrenci İclal Ümran Tezelli okulun Kırmızı Salonunda 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek liseye ve üniversiteye hazırlık süreci hakkında bilgiler verdi.

Üniversiteye hazırlık sürecinde okul hocalarının destekleri ve oluşturduğu bir program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden

İclal Ümran Tezelli, "Bu süreçte gerek moral motivasyon gerek çalışma programları oluşturmada okulumuz hocaları bize her türlü desteği sağladılar, okul haricinde bir etüt merkezine gitme ihtiyacı duymadım. Bizim asıl gayemiz “Sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır” düsturunu şiar edinerek vatana millete hizmet etmek olmalıdır" dedi.

Mezun öğrenci İclal Ümran, üniversiteye ve liseye hazırlık deneyimlerini paylaştığı söyleşinin sonunda YKS, LGS hazırlıklarına hız veren öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.