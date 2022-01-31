Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kütahya Valisi Ali Çelik, yarın öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından, "İlimizde yarın (Salı) saat 12.00 itibarıyla kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklenmektedir.

Herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerimiz görev başında. Sizlerin de doğal gaz, soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmanızı önemle rica ediyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.