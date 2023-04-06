Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yaşlı gündüz bakımevi, otopark, kütüphane gibi donatılarıyla şehrin adına çok önemli bir fonksiyon üstlenecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmaları inceledi.

Şehre değer katacak olan ve öğrencilerimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek olan Kütüphane ve Kültür Merkezi inşaatındaki çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Fore kazık çakma işlemlerinin ardından hafriyat çalışmalarının da sona geldiği inşaat alanında yapının daha sağlam ve uzun ömürlü olması için yalıtım uygulaması yapılıyor.

İnşaat alanında Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, öğrencilerimiz başta olmak üzere gençlerin için bu projeyi çok önemsediklerini belirtti. İçerisinde 200 araçlık otopark, yaşlı gündüz bakımevi, sergi alanları, kafeterya, kütüphane gibi donatıların olacağını söyleyen Başkanımız Işık, eserin tamamlandıktan sonra şehrimiz için önemli bir görevi üstleneceğini ifade etti.

Cumhuriyet’in 100. yılında açılması planlanan Kütüphane ve Kültür Merkezi, 12 bin metrekare imalâtla şekil kazanacak.