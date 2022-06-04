KUTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilim Fuarı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Bilim Fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KÜTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, Eğitim Bir Sen Kütahya 1 No’lu Şube Başkanı Fatih Köse, Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur, Mehmet Zorlu, Zeki Atik, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla Bilim Fuarı açılışı yapıldı.

Açılıştan sonra Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, standları ayrı ayrı gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. Öğrencileri yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik eden Müdür Başyiğit, "Bu fuarlara katılımın artarak devam etmesi bizim en büyük arzumuzdur. Proje çalışmaları yaptığınız dönemde öğrenme sürecinde aktif olarak yer almanız, yaparak ve yaşayarak öğrenmeniz söz konusu olduğu için bu öğrenmeleriniz daha kalıcı olmaktadır. Yaptığınız bu kıymetli proje çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen ve öğrencilerin bilimsel bilgi, beceri ve bilime olan ilgi ve isteklerini arttırmak amacıyla düzenlenen fuarda, elektrik, inşaat, motor ve tesisat bölümlerinden, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, coğrafya, beden eğitimi ve matematik alanlarından toplam 24 proje sergilendi.