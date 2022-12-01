Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen ’Bilgilendirme Levhası ve Tabela Tasarım Yarışması’nda ödüller takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Başkanı Alim Işık Işık, “Kütahya’yı sanat, kültür ve zanaat şehri olarak dünyaya tanıtacağız” dedi.

Tarihi dokusu ve yüzlerce yıllık sanat geçmişiyle geleceğe emin adımlarla ilerleyen şehrimiz için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyemizin düzenlemiş olduğu tasarım yarışması büyük ilgi gördü. Seçici kurul üyelerince yapılan değerlendirmeler sonucu, 114 proje arasından 7 proje ödüle hak kazanırken, 30 proje de sergilenmeye layık görüldü. Kentini Kendin Tasarla Benim Kütahya’m Bilgilendirme Levhası ve Tabela Tasarım Yarışması’nda 1. Kategoride Başarı Ödülünü Gülsüm Atasoy, Mansiyon Ödülünü Rabia Eğiren, Teşvik Ödülünü ise İmren Kava Mutlu kazandı. 2. Kategoride ise Başarı Ödülünü Merve Buldaç, Mansiyon Ödülünü Gizem Açgül, Teşvik Ödülünü Muzaffer Sicimoğlu kazandı.

Kütahya merkezinde bulunan işyerlerinin ve Kütahya merkezdeki cadde ve sokak tabelalarının Çini sanatının kullanımı ile yeniden hazırlanması, eskileriyle yer değiştirilerek kent estetiğinin geliştirilmesi ve kent kimliğinin öne çıkarılmasına katkı sağlanması amacıyla geliştirilen projede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, şehrin önde gelen sanatçıları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları seçici kurul olarak görev aldı.

Ödül törenin ardından seçici kurul üyesi olarak görev alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, şehrin önde gelen sanatçıları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür belgesi verildi.