Kütahya’ya yeni sanayi sitesi

Kütahya’da riskli alan olarak kabul edilen mevcut sanayi sitesinin yenilenmesi için başlatılan çalışmalar, temel atma noktasına geldi.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı, Eskişehir Karayolu üzerinde yer alan ve bin 600 iş yeri ile birlikte sosyal donatılarının yer alacağı, ilk etapta 525 iş yerinin yapılacağı yeni sanayi sitesinin temeli atıldı.

Kütahya Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Kuşan’ın da hazır bulunduğu temel atmada Kütahya Belediye Başkan Prof. Dr. Alim Işık, mevcut sanayi sitesinin riskli alan olarak belirlendiğini ifade ederek, bu çerçevede yeni sanayi sitesi için geçtiğimiz yıl içinde gerekli projelerin çizilerek çalışmaların başladığını belirtti. Başkan Alim Işık, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin bir kez daha yapı güvenliğinin önemini hatırlattığını ifade ederek, yeni sanayi sitesinin deprem yönetmelik şartlarını sağladığını ifade ederek, temeli atılan yeni sanayi sitesinin Kütahyalı sanayici esnafına hayırlı olmasını diledi.