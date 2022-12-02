Kütahya’ya yeni bir sanayi sitesi

Kütahya’nın İnköy Mahallesi yakınına yeni bir sanayi sitesi yapılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Türkiye’nin en modern sanayi sitelerinden birisi olacak küçük sanayi sitemizin, şehrimize kazandırılmasında vesile olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İhale süreci tamamlanan küçük sanayi sitesi projesinin firma yetkilileri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Işık, “Mevcut Kütahya Küçük Sanayi Sitemiz 2012 yılında çıkartılmış olan Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilmişti. Dolayısıyla 20 yıllık süre içerisinde bu riskli alanlarda bulunan iş yerlerinin ve diğer mahallelerimizdeki konutların kentsel dönüşüm ile yerel yönetimler tarafından yenilenmesi kanun gereğiydi. Biz de göreve gelir gelmez küçük sanayi sitemizin olduğu alanlarla ilgili çalışmaya başladık Esnaf Odaları Birliği Başkanlığımızla yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde, küçük sanayi sitemizde iş yeri bulunan kiracı veya mülk sahibi esnaflarımızın yararlanabileceği bir projenin adımını attık. İnköy Mahallemiz sınırları içerisinde 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesiyle sınır olan ve toplam bin 150 dekarlık bir alanda yaklaşık bin 600 iş yerinin yapılacağı projeyi başlattık” diye konuştu.