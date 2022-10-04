Kütahya’ya Türkiye’nin en modern Hayvan Bakımevi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Hayvanları Koruma Günü’nde kapasitesi artırılarak hizmete sunulan Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’nin açılışını yaptı. Başkan Işık, “Türkiye’nin en modern ve en donanımlı tesisini Kütahya’mıza kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kütahya’da sahipsiz sokak hayvanlarına tedaviden beslenmeye, ameliyattan sağlıklı barınma teminine kadar her alanda sahip çıkan Kütahya Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’nin kapasitesini artırarak hizmete sundu. Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’nin ek tesisinin açılışını, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık birlikte yaptı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü kutlu olsun. Kütahya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana sokak hayvanlarımız için ciddi yatırımlarımız oldu. 600 kapasitesi olan bu tesisimizin kapasitesini iki katına çıkardık. Türkiye’de örneği olmayan alttan ısıtmalı bu tesisi şehrimize kazandırdık. Yılda 100 tondan fazla olmak üzere 3 yılda 350 tona yakın kuru mamayı şehrimizin her noktasında hayvanlarımıza dağıttık. Şehrimizdeki hayvansever dostlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu tesisi büyütmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sokak Hayvanları Koruma Birliği adında bir birlik kuruldu ve tüzüğü yayınlandı. Bu birlikle şehrimizdeki tüm ilçe ve beldelerde sokak hayvanlarımızın tedavi ve bakım hizmetleri yerinde yapılacak” şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin en modern ve donanımlı tesisi"

Her canın çok kıymetli olduğunu belirten Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bu tesisimiz Eskişehir yolu üzerinde 55 bin metrekare alan üzerine kuruldu. 6 veteriner teknikeri, 5 veterinerimiz ve diğer yardımcı personellerimizle birlikte 50’ye yakın çalışma arkadaşımız burada görev yapmaktadır. Daha önce burada 600 hayvan barınabilirken, yaptığımız yatırımlarla bu tesisteki modern üniteyle beraber kapasitemiz binin üzerine çıkmış ve bölgenin en büyük barınağı haline getirilmiştir. Daha önce soba ve elektrikli ısıtıcılarla ısıtılan bölmeler, tamamen yerden ısıtma sistemine dönüştürülmüş olup, 60 metrekarelik yavru köpek evi, bin metrekare yetişkin köpek evi, 40 metrekarelik tam donanımlı ortopedi ameliyathanesi, 5 ayrı bölmeden oluşan toplamda 350 metrekarelik depodan oluşmaktadır. Söz konusu yatırımların böyle özel bir günde hizmete açılıyor olmasını şehrimiz için büyük kazanç sayıyoruz. Barınağımıza bir adet görüntüleme ünitesi ve bir adet ultrason cihazı kazandırdık. 5 Nisan 2019-30 Eylül 2022 tarihleri arasında bu barınakta yapılan kısırlaştırma ve diğer faaliyetlerin rakamlarını özetlemek istiyorum. Bu tarihler arasında 6644 adet kısırlaştırma, 20 bini aşkın tedavi, 2 bin 500 adet de sahiplendirme yaparken, yaklaşık 5 bine yakın hayvanı da doğal ortamına salma faaliyeti gerçekleştirildi. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’nin en modern ve en donanımlı tesisini Kütahya’mıza kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediyesi’ne bir ödül daha

Başkan Işık, Kütahya Belediyesi’nin ödüllerine bir yenisini daha eklediğini ifade ederek, “Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde Türkiye çapında toplam 223 adet projenin yarışmaya katıldığı bir platformda ödüle layık görülen 11 projeden birisini de şehrimize kazandırdık. Belediyemize bugüne kadar 500 bin Türk Lirası ödül nakdi olarak verildi. Bunun arttırılması yönündeki çalışmalarımız da devam ediyor. Göreve geldiğimizde 3 milyon Türk Lirası olan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bütçesini yaklaşık on kat artırarak 2023 yılında 30 milyon Türk Lirası olarak belirledik. Bu projede görev alan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Buraya gelerek bizlere destek olan, zaman harcayan, cebindeki parasını hayvanlarımıza harcayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Tesisin açılışına, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Ertuğrul Cevahir, Daire Müdürleri, Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, Anaokulu öğrencileri ve çok sayıda hayvansever ile vatandaş katıldı.