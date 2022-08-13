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Kütahya’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kütahya’da bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KÜTAHYA 13.08.2022, 12:49
Kütahya’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kütahya’da bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kütahya Valiliği, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önemle duyurdu.

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