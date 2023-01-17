Kütahya’ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan "Sarı" kodlu uyarıda, Kütahya ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren iki gün boyunca rüzgarın hızı yer yer 75 km/saati bulacak. 17 Ocak 2023 günü 06:00 - 19 Ocak 2023 günü 09:00 saatleri arasını kapsayan uyarıda, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına ( 50 - 75km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu sebeple, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.