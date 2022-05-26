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Kütahya’ya Kültür Merkezi ve Kütüphane projesi

Kütahya Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Kültür Merkezi ve Kütüphane projesi için ilk adım atıldı. İmzalanan protokolle birlikte Kütahya, önemli bir esere kavuşmak için gün sayıyor.

KÜTAHYA 26.05.2022, 09:13
Kütahya’ya Kültür Merkezi ve Kütüphane projesi

Kütahya Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Kültür Merkezi ve Kütüphane projesi için ilk adım atıldı. İmzalanan protokolle birlikte Kütahya, önemli bir esere kavuşmak için gün sayıyor.

Kütahya Belediyesi ile Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle birlikte, şehir merkezinde eksiliği hissedilen kültür merkezi, kütüphane sorunu çözüme kavuşacak. İçerisinde her yaş grubunun ihtiyacını karşılayabileceği donatılarla birlikte, gençlerimizin kitap okuma kültürüne önemli katkı sunacak ve yine gençlerimizin sınavlarına rahat ve geniş veri kaynağına ulaşabileceği dokümanlarla birlikte, fonksiyonlu salonların yer alacağı kültür merkezi ve kütüphane projesi, yıkılan eski kültür sarayı alanına, Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 yılında Kütahya’ya kazandırılacak.

Valilik binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Vali Ali Çelik, “Halk kütüphanesi sorununun çözümü için bir araya geldik. Yaklaşık 5 bin metrekareye yakın halk kütüphanesinin belediyemizle Kültür Bakanlığımız Kütüphaneler Genel Müdürlüğü arasında yap işlet mantığı ile kamu yatırımı çerçevesinde bir protokol imzalanacak. Belediyemiz bu anlamda ciddi bir katkı sundu. Hem arazisini hem de işin maliyet kısmını yüklendi. Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz kendi yatırım bütçelerinden yüklü bir kaynağı Kütahya’ya ayırarak ortaklaşa yapım protokolünü imzalayacaklar. İlimiz adına çok büyük bir kazanım. Belediye Başkanımız ve ekibinin de büyük destekleri var. Güzel bir proje olacak” dedi.

2023 yılında hizmete sunulacak

Projenin paydaşı olmaları nedeniyle genel müdürlüğe ve daire başkanlığına teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Böyle bir hayati projede paydaş olmaları nedeniyle genel müdürümüze ve daire başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediyemiz çalışanlarının da büyük emekleri var. Onlara da teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 2023 yılında bu eseri tamamlayıp şehrimize kazandırmayı Rabbim nasip eder. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vekili Ali Odabaş ise, “Son yıllarda genel müdürlük olarak Kütahya’ya kütüphanelerimizi daha öteye taşıyacak dönüşüm içindeyiz. Bu dönüşümde kütüphanelerin fonksiyonlarını oldukça fazlalaştırıyoruz. Doğumdan ölüme kadar her kesimin kendilerini bulabilecekleri mekanlar tasarlıyoruz. Bu anlamda Kütahya’mızın da bir ihtiyacı vardı. Belediyemizin ekibinin çizdiği projeye bizde destek verdik. Belediye başkanımıza ve ekibine böyle bir yola çıktıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından 3 kurum arasında protokol imzaları atıldı.

Törene Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Vekili Ahmet Odabaş, Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Arık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal katıldı.

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