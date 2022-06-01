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Kütahya’ya hayran kaldılar

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Eskişehir Türk Ocağı mensubu gençleri ağırladı. Eskişehir Türk Ocağı mensubu üniversite öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir grup kenti ziyaret etti.

KÜTAHYA 01.06.2022, 10:07
Kütahya’ya hayran kaldılar

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Eskişehir Türk Ocağı mensubu gençleri ağırladı. Eskişehir Türk Ocağı mensubu üniversite öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir grup kenti ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı organizasyon öğrencilerin sabah saat 10.00’da kente tren garından alınması ile başladı. Belediye tarafından tahsis edilen gezi otobüsü ile alınan grup kendilerine Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden görevlendirilen bir rehber eşliğinde Kütahya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Kütahya Kalesi’ni de (Hisar) ziyaret eden heyet, akşam saatlerine kadar Kütahya’nın tarihi yerlerini gezdiler.

Gençler veda sırasında kendilerine bu imkanın sunulması nedeniyle Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkür ederken Kütahya’yı gezip tanımış olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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