banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Dolar ve Euro'da haftalık değer kaybı yüzde 30!
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Kripto para yasası geliyor!
Kripto para yasası geliyor!

Kütahya’ya Engelli Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

KÜTAHYA (İHA) – Yamantürk Vakfı tarafından imzalanan protokolle Hilal Kent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nin Kütahya Belediyesi’ne devir teslim imza töreni gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 24.12.2021, 20:23
Kütahya’ya Engelli Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi

KÜTAHYA (İHA) – Yamantürk Vakfı tarafından imzalanan protokolle Hilal Kent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yamantürk Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nin Kütahya Belediyesi’ne devir teslim imza töreni gerçekleştirildi.

Güriş firması Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barut, Kütahya’ya böyle bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu imkanı kendilerine sunan herkese teşekkür etti.

"Hayırlı bir günde hayırlı bir törenle ile birlikte olunduğunu" ifade ederek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Alim Işık, 2018 yılında başlayan iş birliğinin 2019 yılındaki görev değişikliği nedeniyle yeniden ele alındığını ifade etti. Başkan Işık, “Eski protokol kapsamında ki yapılacak olan rehabilitasyon merkezinde sorunlar yaşanınca, özellikle de 1453 konutlarının içinde bulunduğu Hilal Kent Mahallemizde yeni bir tesisin hem şehrimize hem de mahallemize değer katacağı düşüncesiyle, 25 Mart 2021 tarihinde protokolümüzü yeniledik. Yer tahsisini yaptık, 21 Mayıs 2021 tarihinde işe başlandı. Aradan geçen 7 aylık süre sonunda tesisin kabulünü yaptık” dedi.

"Belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadı"

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, "Başta Güriş ve Yamantürk Vakfı’nın tüm emeği geçenlerine, burada sosyal ve teknik katkısı olan Kütahyalı hemşehrilerime ve çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burayı engelli derneklerimizin engelsiz yaşam merkezi olarak bir sosyal rehabilitasyon binası şeklinde kullanmayı planlıyoruz. Ancak engelli derneklerimiz gerek ulaşım gerekse daha merkezde böyle bir tesisin kendilerine kazandırılmasının çok daha yararlı olacağı şekilde düşüncelerini bize aktardılar. Oturup konuşacağız. Eğer uygun görürlerse öncelik hakkı onların. Değil ise, kullanım ve yapım amacına uygun yeni bir organizasyonu hep birlikte kararlaştıracağız. Önemli olan bu eserin buraya kazandırılmasıydı. Biz bu esere en iyi şekilde sahip çıkacağız ve en güzel şekilde kullanacağız. Belediyemizin kasasından bir kuruş çıkmadan bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Taban alanı 732 metrekare olan tesis 3 katlı inşa edilip, 2 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olduğu belirtildi.

Tesisin 10 araçlık otoparkı ve toplantı salonu, kütüphane, teknik odalar, kafeterya, etkinlik odası, bay bayan mescit, sosyal donatılar ve sağlık odasının yer aldığı kaydedildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8