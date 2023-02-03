Kütahya’ya ’DPÜ Hekim Sinan Fitokimya Enstitüsü’ kurulması için YÖK’e talepte bulunuldu

Kütahya Valisi Ali Çelik, şehre ’DPÜ Hekim Sinan Fitokimya Enstitüsü’ kurulması için YÖK’e talepte bulunduklarını ifade etti.

Ziyaretlerde bulunmak için Ankara’ya giden Çelik, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı makamlarında ziyaret etti.

İlk olarak Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay daire başkanları ve üyeleriyle bir araya gelen Vali Ali Çelik, şehirle ilgili bilgiler sundu. Çelik, ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret ederek, Kütahya’nın tarımsal kalkınmasına katkı sunacak DPÜ Hekim Sinan Fitokimya Enstitüsü kurulmasına dair taleplerini iletti. Çelik, “YÖK Başkanımız Erol Özvar’a yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.