Kütahya’ya 11’i uzman 14 doktor kadrosu tahsis edildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sağlık Bakanlığınca Kütahya’ya 11’i uzman 14 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Sağlık Bakanlığımız tarafından 102. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Münhal Kadroları kapsamında Kütahya’mıza, Aile Hekimliği, Anatomi, Anesteziyoloji ve Renimasyon, Cerrahi Onkoloji, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Fizyoloji, Göğüs Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşlarında olmak üzere toplam 11 uzman doktor, ayrıca 3 doktor kadrosu tahsis edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Değerli hekimlerimize şimdiden ’Hoş geldiniz’ diyor, başarılar diliyorum. Yeni atamalar ilimize ve ilçelerimize hayırlı olsun” dedi.