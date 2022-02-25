Kütahya’ya 10’u uzman 17 doktor kadrosu

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Sağlık Bakanlığınca Kütahya’ya 10’u uzman olmak üzere toplam 17 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun konuyla ilgili yaptığı açıklamada," Sağlık Bakanlığımızın 103. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Münhal Kadroları kapsamında Kütahya’ya Aile Hekimliği, Acil Tıp, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı Hastalık, Nefroloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İç Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşlarında 10’u uzman hekim olmak üzere toplamda 17 doktor kadrosu tahsis edilmiştir” dedi.