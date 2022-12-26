Kütahya’nın Zafertepe ve İnköy mahallelerinde yağmur suyu hattı

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, Zafertepe ve İnköy Mahallelerinde yağmur suyu hattı çalışmaları yürütüyor.

Son üç yılda yaptığı altyapı yatırımlarıyla Kütahya’da muhtemel sel ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçen Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, şehrin farklı mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Zafertepe Mahallesi Medrese Sokak’ta yağmur suyu hattı çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşların rahat bir kış geçirmesini hedefliyor. İnköy Mahallesi’nde İnköy Çayırı’nın olduğu bölgede de geniş çerçeveli bir çalışma yürüten ekipler, yaklaşık 400 metrelik yağmur suyu hattını ana hatta bağlayarak ekili alanlara ve yerleşim yerlerine gelmesi muhtemel zararların önüne geçecek.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekipleri, altyapı yatırımlarına planlanan program ve ihtiyaçlar dahilinde devam edecek.