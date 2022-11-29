Kütahya’nın yol ağı genişliyor

Şehirdeki üst yapı yatırımlarına ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kirazpınar Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı’nda sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Kütahya’da daha güvenli ve konforlu ulaşım için sorumlu olduğumuz 400 kilometrelik yol ağının 300 kilometresinden fazlasını asfaltlayan Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler, Kirazpınar Mahallesi’nde sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda daha önce Şeyh Şamil Bulvarı’nda yol genişletme çalışması yapan ekiplerimiz, asfaltlama işlemini de yaparak vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmalarını sağlayacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj ve asfalt serim çalışmalarına devam edecek.