Kütahya’nın Vefa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm

Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarının fiilen başladığını duyurdu.

Vefa Mahallesi sakinlerinin dört gözle beklediği Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde, 1. Etap Kentsel Dönüşüm alanında 25 bloktan oluşan 500 konutluk inşaat faaliyetlerinin başladığını belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yakın zamanda temel atma törenini de gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kentsel Dönüşüm alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işık, “Öncelikle ihale süreçlerine katılıp böyle büyük bir projeye talip olan yüklenici firmamız başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta TOKİ başkanımız ve devletimizin ilgili birimleri olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Bilindiği gibi bu 25 konutun imalatına başlanan alan Kütahya Belediyemizin taşınmazıydı. Milli Emlak Müdürlüğümüz ile takas ederek, daha ucuz maliyetli arsa temin amacıyla verdik. Milli Emlak Müdürlüğümüzdeki başka taşınmazlarla değiştik. TOKİ ise Milli Emlak Müdürlüğü’nden burayı bedelsiz aldı. Onun üzerine geliştirilen projeyle ihale süreçleri tamamlandı. Yeni firmamız fiilen bu işe başladı. Aslında 2021 yılı içerisinde ihale süreci sonuçlanmıştı fakat ilgili firmanın inşaat maliyetlerinde ki dalgalanma nedeniyle hükümetin çıkardığı fesih hakkını kullanmasıyla birlikte, tekrar ihale süreçleri yenilendi. Özellikle yeni bir alanda yepyeni bir projeyle şehrimize değer katacak olan bu imalatın en kısa sürede tamamlanması için yüklenici firma yetkilileri ellerinden geleni yapıyorlar. Allah, kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin. Hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Vefa Mahallesi Muhtarı Mehmet Usta ise yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a projeye verdiği desteklerden ötürü şükranlarını sunarak, “Emeği geçen tüm ilgili başkanlarımızdan, müdürlerimizden Allah razı olsun. 2013’den beri bu projenin yapılmasını bekliyorduk. Kimse evine bir çivi çakamıyordu. İhale iptalinden sonra tekrar firmanın alması, bu şartlarda yapması bizim için sevindirici oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Yüklenici firma yetkilisi ise, planlanan süreden önce bu büyük projeyi bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.