Kütahya’nın Vefa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm başladı

Altyapıdan üst yapıya kadar birçok alanda Kütahya’mıza değer katacak ve geleceğe emin adımlarla götürecek projeleri gerçekleştiren Kütahya Belediyesi’nin iş birliğiyle hayata geçirilen Vefa Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesinin temeli, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından atıldı. 100 bin metrekare alan üzerinde başlayan proje kapsamında, 395 adet 2+1, 100 adet 3+1 ve 5 adet kapıcı dairesi olmak üzere 500 adet daire yapılacak. 1 adet cami ve 20 adet iş yerinin olacağı projede, 48’i engelli, 559 araçlık otopark da yer alacak.

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Çok hayırlı olacağına inandığımız bir temel atma törenindeyiz. 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Kütahya’mızın merkezinde toplam 500 hektarlık bir alan riskli alan ilan edilerek içinde Vefa Mahallemizin de bulunduğu 4 mahallemiz önceki belediye yönetimleri döneminde kentsel dönüşüme tabi tutulacak şekilde kararlar alınmıştı ama 2019 yılına kadar maalesef bu alanda ciddi bir adım atılmadığını üzülerek iş başına geldiğimizde öğrendik. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yaklaşık 100 dönümlük alan Belediyemize ait bir alandı. Bu alanı Milli Emlak Müdürlüğümüz aracılığıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne takas usulüyle verip oradan TOKİ’nin ücretsiz olarak almasını ve bu sayede bugün ilk etaptaki toplam 495 konut, 5 kapıcı dairesi, 1 cami ve iş yerlerinden oluşan 1. etap temelinin atılmasına vesile olduk. Bu inşallah başlangıç. Bundan sonra da buna yakın adalardan başlamak üzere anlaşma sağlandığında, ada boşaldığında öbür etapların da devam edeceği bir sürecin başlangıcı. Kentsel dönüşüme tabii tutulacak toplam 12 mahalle ve 9 dere yatağı en geç 20 yıl içerisinde yerel yönetimlerin de önderliğinde yapılacak işlerle kentsel dönüşüme tabii tutulması gerekiyor. Bu 20 yılın yaklaşık 10 yılı geride kaldı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde diğer mahallelerimizle beraber bu riskli alandaki konutların yenilenmesi sağlanmış olacak. Geçen yıl gerek inşaat maliyetlerindeki artış gerekse piyasalardaki dalgalanma nedeniyle bir gecikme yaşandı ama şimdi şükürler olsun yeniden yapılan ihaleler sonucunda Leda Grup en uygun teklifi vererek burada inşaata başladı. Bu noktaya gelmemizde emeği geçen başta Belediyemiz çalışanı değerli mesai arkadaşlarım olmak üzere, TOKİ Başkanımız ve bürokratlarına, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye’de sosyal konut projesiyle de son dönemde hızlı bir kentsel dönüşüm atağını yapan tüm yetkililerimize ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli, kazasız ve belasız bir inşaat sezonu diliyorum. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna doğru bittiğinde anahtar teslim törenini Rabbim hepimize görmeyi nasip eder. Mahallemize hayırlı olsun, darısı diğer etaplara ve diğer mahallelerimize olsun” ifadelerini kullandı.