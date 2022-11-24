Kütahya’nın Vefa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kentsel dönüşüm projeleri arasında yer alan Vefa Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Vefa Mahallesi sakinlerinin dört gözle beklediği kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde, geçtiğimiz ay ilk kazma vurulmuştu. Kentsel dönüşüm alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, birinci etap kentsel dönüşüm alanında 25 bloktan oluşan 500 konutluk inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Yüklenici firma yetkililerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Işık, şehre değer katacak projenin en kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini ifade etti.