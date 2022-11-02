Kütahya’nın üretken kadınları buluştu

Kütahya İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) Mikro Kredi Kadın Girişimciler Toplantısı, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla Kütahya Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Işık, “Kadının olduğu yerde dirlik, düzen ve bereket vardır. Kadınlarımızın sonuna kadar yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Mikro Kredi Kadın Girişimciler Toplantısı, Kütahya Belediyesi Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci’nin, şehrimizde kendi işini kurmak isteyenlere işletme kolaylıkları sağlayarak destekler sunan, yerel ekonominin gelişmesine katkı sağlayarak istihdam yaratmayı amaçlayan Kütahya İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) faaliyetleri hakkındaki sunumuyla başladı. Sunumda Etüd Proje Müdürü Mehmet Zenci, yapılan iş birlikleriyle Kütahya’ya kazandırılan projeleri anlattı. KİŞGEM’in ana fonksiyonunun yeni kurulan işletmeleri desteklemek olduğunu söyleyen Zenci, Kütahya Belediyesi olarak yeni kurulan işletmelerin risklerinin çok olduğunu ve bu riskleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade etti. Toplantıda, 150 kadın girişimcinin mikro kredi kullanarak iş hayatına atıldığı ve kendi işinin patronu olduğu başarı hikayeleri, başarının kahramanları tarafından anlatıldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Bugün burada bir araya gelmemize vesile olan, hayallerinin gerçekleştiğini görmemizi sağlayan kadın girişimcilerimiz. Bize bu imkanı vermemizde destek olan başta Mikro Finans Şube yetkililerimiz olmak üzere, maddi, manevi bizlerin ve sizlerin yanında olan herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Mikro kredi projesini 8 ay önce konuşurken ‘Kütahya’da kim bu işi yapacak?’, ‘Siz belediye olarak bu işin altından nasıl kalkacaksınız?’, ‘Bu işler, belediyenin işi mi?’ diyenler oldu. Bunları söyleyenler, bu memleketin evlatlarının başarı hikayelerini ortaya koymalarını istmeyenlerdi. Onun için bu 150 kardeşime, 8 ay gibi kısa bir sürede Anadolu insanının neler yapabileceğini gösterdikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve alınlarından öpüyorum. Başarı hikayesi benim hikayem, bizim hikayemiz. Sizleri dinlerken kendi geçmişime gittim. Bir Anadolu çocuğunun nasıl memleket yönetiminde söz sahibi olabileceğini, geldiğinde mührü nasıl vurabileceğini benim hemşehrilerim ve sizler görüyorsunuz. Onun için bu şehir ilkleri yaşamakta herkesten daha heyecanlı. Bu şehirde oturan Anadolu evlatlarının, sizlerin sayesinde. Türkiye’de başarı hikayeleri anlatılmaya başlansa, ulusal ya da uluslararası bir organizasyon düzenlense en başarılı örneklerin Kütahya’dan çıkabileceğini gösteren önemli işaretler bunlar. Biz sonuna kadar yanınızdayız” dedi.