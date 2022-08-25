Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşların araçlarına ve ekili alanlara zarar verdi.

Tavşanlı’da öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.

İlçenin Kışlademirli, Sekbandemirli ve Kızılçukur köyleri ile burala yakın yaklaşık 20 dakika yağan ceviz büyüklüğünde dolu, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Şehir merkezinde de yoğun şekilde etkili olan dolu ve sağanak yağış, kısa sürede hayatı adeta felç etti.

Bazı bölgelerde zaman zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara da zor anlar yaşattı.