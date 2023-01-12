Kütahya’nın Parmakören Mahallesi bölgesindeki fay hattının tespiti için protokol imzaladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile, Parmakören Mahallesi bölgesinde bulunan fay hattının tespiti için protokol imzaladı.

Protokol töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “7 Aralık 2022 tarihli meclis kararımızla söz konusu çalışmayla ilgili onayımız alındıktan sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılacak olan protokol gereğince Parmakören Mahallesi civarında deprem riski oluşturan aktif fayların tespit edilmesiyle ilgili bir araştırma geliştirme protokolünü imzalıyoruz. Gelecek yıllarda şehrimizin gelişen bölgesi olarak bildiğimiz Parmakören ve konutların yapıldığı kuzey Kütahya bölgesinde riskli fay hatlarının yerinin tam tespit edilerek oralara inşaat yapılmaması ya da uygun yerlere yapılması konusunda bir rapor ortaya çıkacak. Bunu da Afyon Kocatepe Üniversitemizin Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile birlikte yapıyoruz. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yıldız ise, “2009 yılından bu yana 80’in üzerine proje gerçekleştirdik. 2023 yılında da bu projelerden bir tanesini de Kütahya Belediyemiz ile birlikte yapacağız. Kütahya bizim için çok değerli. Bu proje çerçevesinde Kütahya’ya hizmet etmekten son derece mutluyum” dedi.