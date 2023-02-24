Kütahya’nın ölüm istatistikleri açıklandı

Kütahya’da ölüm sayısı 2019 yılında 4 bin 735 iken 2020 yılında yüzde 11,4 artarak 5 bin 273 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında Kütahya’da en çok ölüm dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanırken, Covid nedeniyle vefat sayısı 344 olarak belirlendi.

Kütahya genelinde 2019 yılında ölen kişilerin bin 181’i erkekler, bin 257’unu kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin bin 791’ini erkekler, bin 471’ini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılı için Türkiye ortalaması binde 6.1 olarak belirlenirken bu oran Kütahya için binde 9,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında ülke genelinde bin kişi başına 6,1, Kütahya genelinde ise bin kişi başına 9,1 ölüm düştü.

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında bin 909 kişi ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini 897 ölüm ile solunum sistemi hastalıkları, 662 ölüm ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 344 ölüm Covid, 296 ölüm endokrin-beslenme ve metabolizmaya bağlı hastalıklar izledi.