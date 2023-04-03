Kütahya’nın mikro bölgelendirme sınırları belirlendi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ın direktifleri ile Kahramanmaraş depremi öncesinde başlatılan ’Mikro Bölgelendirme’ çalışmaları hızlı bir şekilde başladı ve sınırların belirlenmesi çalışması tamamlandı.

Yapılan çalışmanın Bakanlık tarafından onaylanması ile birlikte Belediye mücavir alan sınırları içindeki tüm alanlarda jeolojik ve jeofizik etütler yapılarak fay hatları net olarak belirlenecek.

Kütahya merkez ilçesinin jeolojik ve jeofizik yapısının da belirleneceği çalışmalar sonucu riskli alanlar belirlenerek yeni yapılaşmalar için önemli bir veri elde edilecek.