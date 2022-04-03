banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
Dünyanın en zengin Türk'ü kim?
Dünyanın en zengin Türk'ü kim?

Kütahya’nın ’Kitap kurtları’ ödüllendirildi

"Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla bu yıl 58’incisi kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya’da kütüphane ve kitaplardan en çok faydalanan okuyucular ödüllendirildi.

KÜTAHYA 03.04.2022, 11:12
Kütahya’nın ’Kitap kurtları’ ödüllendirildi

"Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla bu yıl 58’incisi kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya’da kütüphane ve kitaplardan en çok faydalanan okuyucular ödüllendirildi.

Ödül töreni Vali Ali Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Nihat Tatar, kütüphaneciler, kitapseverler ve ailelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, 30 okulda yaklaşık bin öğrencinin Kütüphane Haftası etkinlikleriyle buluşturulduğunu söyledi.

Kütüphane Haftası’nın kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasında farkındalık oluşturması için vesile olmasını dileyen Vali Ali Çelik, 2021 yılında en çok kitap okuyan kütüphane üyelerini tebrik ederek ödüllerini verdi.

"Ebeveynler davranışlarıyla örnek olmalı"

Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında en önemli unsurun aileler olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, ebeveynlerin davranışlarıyla örnek olmaları gerektiğini söyledi. Çocuklar için beyaz sayfa benzetmesi yapan Vali Çelik, “Bizler, aileler, çevresi, okulu, arkadaşları ne yazarsa çocuk kendinden parçalarla onu büyüterek devam eder. Okuma alışkanlığı da böyle bir şeydir. Evde televizyon ve cep telefonu odaklı bir iklim varsa çocuğun da ilk merak saracağı şey televizyon ve cep telefonu olacaktır. Evde kitap okuyan varsa çocuklar kitap okuma alışkanlığına doğru hızla evrilecektir” dedi.

Okuma alışkanlığının dünyayı çoklu değerlendirmeye, bilgi dağarcığının hızlı gelişmesine ve empati yeteneğinin artmasına imkan sağladığına dikkat çeken Vali Çelik, “Her okunan kitap farklı dünyayı, yaşamı içselleştirmek için bir fırsattır. Sağlıklı ve doğru iletişim kurmada, insan ilişkilerinin temelinde duygusal zekânın yüksek olması yatar. Onu geliştiren en temel etken de kitaplardır. Başarılı olabilmenin temel anahtarı sadece akademik başarı değildir; kişinin aile içinde, toplumda ve iş hayatında ilişkilerini sağlıklı kurabilmesi, rollerini yerine getirebilmesi de onun kendi hayal dünyasında öğrendikleriyle ilgili. Bunu sağlayan en önemli etken kitaplar” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
İmsak 05:10
Güneş 06:38
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:37
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Sivasspor 31 41
12. Galatasaray 31 41
13. Gaziantep FK 30 40
14. Kasımpaşa 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 30 51
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Barcelona 28 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
11°
hafif yağmur