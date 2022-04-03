Kütahya’nın ’Kitap kurtları’ ödüllendirildi

"Kütüphanede Hayat Var" sloganıyla bu yıl 58’incisi kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya’da kütüphane ve kitaplardan en çok faydalanan okuyucular ödüllendirildi.

Ödül töreni Vali Ali Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Nihat Tatar, kütüphaneciler, kitapseverler ve ailelerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, 30 okulda yaklaşık bin öğrencinin Kütüphane Haftası etkinlikleriyle buluşturulduğunu söyledi.

Kütüphane Haftası’nın kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasında farkındalık oluşturması için vesile olmasını dileyen Vali Ali Çelik, 2021 yılında en çok kitap okuyan kütüphane üyelerini tebrik ederek ödüllerini verdi.

"Ebeveynler davranışlarıyla örnek olmalı"

Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında en önemli unsurun aileler olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, ebeveynlerin davranışlarıyla örnek olmaları gerektiğini söyledi. Çocuklar için beyaz sayfa benzetmesi yapan Vali Çelik, “Bizler, aileler, çevresi, okulu, arkadaşları ne yazarsa çocuk kendinden parçalarla onu büyüterek devam eder. Okuma alışkanlığı da böyle bir şeydir. Evde televizyon ve cep telefonu odaklı bir iklim varsa çocuğun da ilk merak saracağı şey televizyon ve cep telefonu olacaktır. Evde kitap okuyan varsa çocuklar kitap okuma alışkanlığına doğru hızla evrilecektir” dedi.

Okuma alışkanlığının dünyayı çoklu değerlendirmeye, bilgi dağarcığının hızlı gelişmesine ve empati yeteneğinin artmasına imkan sağladığına dikkat çeken Vali Çelik, “Her okunan kitap farklı dünyayı, yaşamı içselleştirmek için bir fırsattır. Sağlıklı ve doğru iletişim kurmada, insan ilişkilerinin temelinde duygusal zekânın yüksek olması yatar. Onu geliştiren en temel etken de kitaplardır. Başarılı olabilmenin temel anahtarı sadece akademik başarı değildir; kişinin aile içinde, toplumda ve iş hayatında ilişkilerini sağlıklı kurabilmesi, rollerini yerine getirebilmesi de onun kendi hayal dünyasında öğrendikleriyle ilgili. Bunu sağlayan en önemli etken kitaplar” diye konuştu.