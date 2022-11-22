Kütahya’nın Hamidiye Mahallesi’ne kültür evi

Belediye Başkanı Alim Işık, yapımı son aşamaya gelen Hamidiye Mahallesi Kültür Evi’nde incelemelerde bulundu.

Mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Kütahya Belediyesi, Hamidiye Mahallesi’nde yapımına devam ettiği Kültür Evi’nde sona gelindi. Kültür Evi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çatı montajının tamamlandığını ve sosyal donatı alanlarındaki imalatların son aşamaya geldiğini ifade etti. Kültür Evi içerisinde muhtarlık ofisi, düğün salonu, mahalle fırını gibi mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek alanlar yer alacak.

Ekipler çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi hedeflerken, projenin tamamlanmasıyla mahallenin önemli bir eksiğini gidermiş olacak.