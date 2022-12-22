Kütahya’nın Hacıazizler Mahallesi’ne asfalt

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Hacıazizler Mahallesi’nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

Şehirdeki tüm mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekipleri, Hacıazizler Mahallesi’nde yıpranan yollarda asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla mahalle sakinleri daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmuş olacak.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerimizde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj ve asfalt serim çalışmalarına devam edecek.