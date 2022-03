Kütahya’nın geleneksel kıyafetleri DPÜ’de sergilendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve Doç. Dr. Pınar Yazkaç ile Cemile Gül’ün konuşmacı olduğu söyleşisi, Kütahya’nın geleneksel kıyafetlerinin sergilendiği gösteriye ev sahipliği yaptı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından fakültedeki Amfi-2’de düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Duran, Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Kütahyalı girişimci Cemile Gül, akademik ve idari personeller ile öğrenciler katıldı.

“Kütahyalı kadınlar birer sanatçıdır”

Söyleşide yaptığı konuşmada Kütahyalı kadınların birer sanatçı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Ülkemizde her yıl 8 Mart’ta düzenlenen çeşitli etkinliklerde kadına uygulanan fiziksel şiddetle ilgili konular ele alınır. Ben sadece kadın erkek eşittir söylemini üretip ardından da kadınlara çaktırmadan, fazladan iş yüklenmesini de kadına şiddet olarak görüyorum. Kadının toplumdan soyutlanmaya çalışılmasını, üretimde yer almamasını istemek, kadından sadece annelik beklemek de doğru değil. Biz insanlar bu dengeyi kuracak düzeni oluşturmalıyız. Bu önemli güne yaklaşırken bizler kadının sanattaki gücünü göz ardı etmemeliyiz. Kütahya özelinde kadınlarımız birer sanatçıdır. Bir işte çalışmayanlar evinde üretirler. Kütahya bu anlamda bir marka. Bugünkü konuşmacılarımızdan Cemile hanım, Kütahya özelinde o sanatçı kadınlardan biri. Kendisinin ünü sadece ilimizin değil, ülkemizin sınırlarını da aşmış durumda. Kendisini burada ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Pınar Hocam. Kütahya Güzel Sanatlar MYO Müdürümüz olmasının yanında kendisi iyi bir sanatçıdır. Kendisinin eserleriyle sanata olan katkısına bizler şahidiz. Bu yetkinliğinden öğrencilerimizin ve üniversitemizin yararlanması bizleri çok memnun etmektedir. Son olarak bu etkinliğin ev sahibi olan İİBF dekanımız Prof. Dr. Cengiz Duran’a, idari personellerimize ve öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

"Kütahya, Anadolu kadın giyim kültürü alanında çok zengin bir koleksiyonun sahibidir"

Konuşmasında hayatının en mutlu olduğu günlerden birini yaşadığını ifade eden Doç. Dr. Pınar Yazkaç, uzun süredir planladıkları bu etkinliği gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Söyleşide, “Kütahya’nın somut olmayan kültürel mirası daneler oyaları” isimli bir sunum yapan Doç. Dr. Yazkaç, "Dane, kare şeklinde muhtelif renklerde mermerşahi tabir edilen bezin üzerine boya ile çiçekler ve dallar ahşap kalıplarla baskı yapılarak veya elle fırça ile boyanarak hazırlanmıştır. Danelerin kaynağı İstanbul veya Tokat usulü baskı yapılarak elde edilen tamamen kök ve toprak boyalarla renklendirilmiş danelerdir. Tarihine baktığımızda Kütahya ili, her dönemde sanat ve folklora öncülük yapan bir kent olmuştur. Şairleri koruyan Germiyanoğulları’na ve bestekar padişahlarıyla ünlü Osmanlı’nın şehzadelerine ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca Kütahya, Anadolu kadın giyim kültürü alanında çok zengin bir koleksiyonun sahibidir. Anadolu’nun her yanında kendine has folklorik, özellikle bölgenin kültürünü yansıtan giysileri vardır. İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgeleri kavşağında bir geçiş noktasında bulunan Kütahya’nın, özellikle kadın giyimi konusunda Anadolu’nun başka hiçbir yerinde olmayan bir farklılık ve zenginliği bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmada Kütahya’nın kültürünü geleceğe aktarmaya devam edeceklerini ifade eden Kütahyalı girişimci Cemile Gül, "Kütahya’da hala gelin kızlarımızın gelinliği kırmızıdır. Geleneksel Osmanlı Kınası Kınalı Eller projem de bu geleneği tekrar canlandırmak amacıyla hayata geçirdiğim bir projedir. Gerçek Türk Kına Gecelerini yaşatmak ve gençlerimize sevdirmek amacıyla yola çıktık. Amacım, ‘Kınalı Eller’ projesiyle adet ve göreneklerimizi doğru ve güzel bir biçimde gençlere aktarmak; kıyafetlerimizin bozulmamış hâliyle o dönemde kına geceleri nasıl yapılıyorsa bugün de Kütahya yöremizi yansıtan kına geceleri organize etmek ve bu geleneğimizi tüm ülke çapında tekrar yaygınlaştırmaktır" diye konuştu.