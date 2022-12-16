Kütahya’nın Enne Mahallesi’ne kültür evi

Kütahya’da mahalle kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına ara vermeden devam eden Kütahya Belediyesi, yapımına başladığı Enne Mahallesi Kültür Evi’ndeki imalat işlemleri hummalı bir şekilde sürüyor.

Belediyenin mahallelerde ihtiyaçları ve sosyal yaşamlarına katkı sunabilmek için projelendirip yapımına başladığı Enne Mahallesi Kültür Evi inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğü Enne Mahallesi Kültür Evi’nde düğün salonu, mescit, muhtarlık ofisi ve sosyal donatı alanları yer alacak ve mahalle sakinlerimizin önemli bir ihtiyacına cevap verecek.