Kütahya’nın en eski çini fabrikası müze olacak

Kütahya’nın ayakta kalan en eski çini fabrikasını ziyaret eden Başkan Işık, fabrika sahibi Mustafa Kerkük’ten bilgiler aldı.

1960 yılında inşa edilen ve geleneksel yöntemlerle uzun yıllar çini üretimi yapılan fabrikanın bugün ‘Geleneksel Çini Müzesi’ kullanılması düşünülüyor.

Başkan Işık, geleneksel çini üretim aşamalarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Işık, belediye olarak müze yapılması konusunda gerekli desteğin verileceğini ifade etti.

Odun fırını ve geleneksel yöntemlerle boya, fırça gibi süreçlerin halen ayakta kalmasının Kütahya çiniciliği adına önemli olduğunu vurgu yapan Başkan Işık, fabrika sahiplerine bu değeri korudukları için teşekkür etti.