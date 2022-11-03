Kütahya’nın Emet ilçesinde iş yeri denetimi ve yol uygulaması

Kütahya’nın Emet ilçesinde polis ekiplerince yol uygulaması ve 5 umuma açık işyerinde yapılan denetimlerde 167 şahıs ve 35 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Emet ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek olarak Emet ilçesinde 20.00-21.30 saatleri arasında 5 umuma açık iş yerinde yapılan uygulamada, 63 şahıs sorgulandı. 22.00-00.00 saatleri arasında şehrin giriş ve çıkış güzergahında olmak üzere iki noktada şüpheli araç ve şahıslar üzerinde narkotik köpeğinin de katıldığı yol uygulamasında, 104 şahıs ve 35 araç sorgulandı.

Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.