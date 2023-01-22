Kütahya’nın Cumhuriyet Mahallesi’ne kültür evi

Kütahya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ne yaptırılan kültür evi hizmete sunuldu.

Hizmete açılan kültür evinde muhtarlık ofisi, düğün salonu ve diğer sosyal donatı alanları yer alacak.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Cumhuriyetimizin 100. yılında bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Söz konusu binamız yaklaşık 300 metrekare alanda 622 metrekarelik kullanım alanına sahip. Muhtarlık, çok amaçlı salon ve düğün salonu gibi etkinliklerin yapılabileceği donatılardan oluşmakta. O günkü maliyetler üzerinden 4 milyon liranın üzerinde bir maliyetle şehrimize kazandırdık. Yüklenici firmalarımıza da aldıkları ihaleleri zamanında teslim ettiği ve kurumların sıkıntı yaşamalarına sebep olmadıkları için onlara da teşekkür ediyorum. Zor bir süreç geçirdik ama buna rağmen herkes aldığı işi zamanında bitirerek şehrimize değer katacağına inandığımız bir esere daha bizleri vesile kıldılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Cumhuriyet Mahallemiz, mahalle sakinlerimizce yapılacak her türlü kültürel etkinlikte burayı en iyi şekilde değerlendirir. Çünkü, eserleri yapmak ya da o mahalleye kazandırmak evet çok önemli ve nasip işi ama korunmadığı ve kullanılmadığı zaman çok daha sıkıntılı oluyor. Yaşıyoruz biz bunları. Geçmişte yapılmış, birçok emek verilmiş ama mahalle sakinlerimiz sahip çıkmayınca kullanılamaz hale gelmiş. Bu defa da onu kullanmak için, tamir etmek için ekstra zaman, para ve emek harcamak zorunda kalıyoruz. Bu mahallemizde böyle bir sorunun yaşanmayacağına inanıyoruz. Kültürel etkinliklerin çok olduğu, komşu, akraba ve hemşehri ilişkilerinin diğer mahallelerimize göre daha yoğun olduğu bir mahallemizde olduğu için çalışacağına inanıyoruz. Biz de belediye olarak elimizden gelen desteği yapmaya devam edeceğiz. Katılımınızdan dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.