Kütahya’nın Çalca Mahallesi’ne park

Kütahya’nın Çalca Mahallesi’ne belediye tarafından yaptırılan park, hizmete açıldı.

Çalca Mahallesi’ne yapılan park imalatının açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, hizmetlerin yapılması kadar korunmasının da önemine dikkat çekti.

Başkan Işık, “Çalca Mahallemizdeki çocuk parkımızda gerekli tüm fiziksel donatılar çocuklarımıza uygun bir şekilde yapılmış olup, gerek belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Park Bahçeler Müdürlüğümüz başta olmak üzere gerek ise yüklenici firmamızın tüm çalışanlarına huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri yapmak büyük bir onur. Milletimize hizmet etmek en güzel çalışmalardan biri ancak bu hizmetlerin korunması ve hakkıyla kullanılması da mahalle sakinlerimizin özverisine bağlı. İnşallah uzun bir süre gençlerimize, çocuklarımıza hizmet eden bir park olur” dedi.