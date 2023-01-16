Kütahya’nın Ağaçköy Mahallesi’ne yeni hizmet binası

Kütahya Belediyesi tarafından yaptırılmakta olan Ağaçköy Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Gelen istek ve talepler doğrultusunda mahallelerin ihtiyaçlarını bir bir gideren Kütahya Belediyesi, Ağaçköy Mahallesi’nde başlattığı Hizmet Binası inşaatında son aşamaya geldi. İçerisinde gasilhane, tuvalet, mahalle odası ve diğer sosyal donatı alanlarının yer aldığı hizmet binası, ekiplerin yapacağı son dokunuşların ardından mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak.