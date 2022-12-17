Kütahya’nın Ağaçköy, İkizhöyük ve Siner mahallelerine atıksu terfi istasyonu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ağaçköy, İkizhöyük ve Siner Mahallelerine Belediyemizce yapılan atıksu terfi istasyonlarının açılışını yaptı. Başkanı Işık, “2023 yılı bizler için, sizler için, şehrimiz için atılım yılı olacak. 2.8 milyar liralık bütçemizin 1.7 milyar lirasını kalıcı yatırımlar için ayırdık” dedi.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimiz için çok önemli olduğuna inandığımız ve 2006 yılından beri köylerimizin mahalle olmasına müteakip beklediği hayırlı hizmetlerden birinin açılışını yapıyoruz. Her üç mahallemize atıksu ve evsel atıkların terfisini sağlayacak istasyonlarımızı yaptık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar kalıcı hizmetler. Bunlara vesile olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek isterim. Çünkü; şehir olmanın gereği var. Sağlıklı çevre ve sağlıklı yaşam standardının o mahalleye getirilmesi. Keşke zamanında yapılmış olsaydı da biz başka hizmetleri yapıyor olsaydık ama gecikmiş de olsa bugün madem ki mahalle olmayı kabul etti, bizim hemşehrilerimiz, şehrin merkezindeki standart neyse kendi mahallelerinde onların olmasını istemeleri en doğal haklarıdır. Muhtarlarımız bu talepleri bizlere dile getirmişlerdi. İş programımız çerçevesinde onları öne alarak bu hayırlı hizmetleri yaptık ve şu anda hemşehrilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Ağaçköy mahallemize yaptığımız istasyon, son sistem ve dünya standartlarında bir tesis. Eşit yaşlandırmalı, 17 metreküp saat debisi olan, birisi yedek olmak üzere çift pompalı, toplam 2 bin 800 metre pompaj hattı var. Bunun yaklaşık maliyeti 880 bin lira. İkizhöyük mahallemizde 15 metreküp saat debili, biri yedek olmak üzere çift pompalı, bin 400 metrelik pompaj hattı, maliyeti yaklaşık 625 bin lira. Siner mahallemize de yine eşit yaşlandırmalı, 40 metreküp saat debisi olan, birisi yedek çift pompalı, 4 bin 500 metrelik pompaj hattının açılışını yapıyoruz. Siner mahallemizdeki istasyon 2023 yılında Alayunt Mahallemizdeki boru hattı da bağlanarak her iki mahallemizin sıkıntısını çözmüş olacağız. Alayunt mahallemizde de bin 400 metre korge boru imalatı yapılacak ve bu terfi istasyonumuza bağlanarak bu mahallelerimizin sorunu çözülmüş olacak. Siner Mahallemizde yapmış olduğumuz terfi istasyonunun maliyeti de 2 milyon 35 bin Türk Lirası. Toplam 3 buçuk milyon liranın üzerinde bir altyapı yatırımını şehrimize kazandırdık. Bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.