Kütahya’nın 6 endemik bitki türü koruma altında

Zengin orman varlığı ve bitki örtüsüyle öne çıkan Kütahya’da biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ve 6 endemik bitki türünün koruma altında olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, Kütahya’nın, bin 780 bitki türüne ev sahipliği yaptığı, bunlardan 282 tanesinin literatüre giren endemik bitki çeşidi olduğu ifade edildi.

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Kütahya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bilgilendirme semineri düzenlendiği belirtilen açıklamada, “ Seminerde, İl Jandarma ve Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli toplam 33 personele yetişme yerleri bakımından farklılık gösteren endemik bitkiler tanıtıldı. Canlı türünün bugünkü durumu, risk faktörleri, tehditlere karşı alınması gereken önlemlerin ayrıntılı şekilde ortaya konulduğu tür eylem planında Kütahya’nın 6 adet bitkisi bulunuyor. Bunlar, Yeni deliçay (Stachys cretica subsp. Kutahyensis), Yastık uyuzotu (Scabiosa hololeuca Bornm.), Çoban sığırkuyruğu (Verbascum coronopifolium (Boiss. Balansa) Kuntze), Bursa pençesi (Alchemilla bursensis B.Pawl.) Yol sığırkuyruğu (Verbascum urobracteum Hub.-Mor.) ve Sarı afat (Gentiana lutea subsp. Lutea). Nesli tükenmek üzere olan ve bu nedenle koruma altına alınan bitkileri koparanlara idari para cezası uygulanıyor” ifadelerine yer verildi.