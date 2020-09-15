Kütahya’nın 4 ilçesine emniyet hizmet binası

Kütahya İl Özel İdaresi, eğitim, yol, sağlık yatırımlarının yanı sıra emniyet alanında da yatırımlarını sürdürüyor. Emniyet hizmet binası yapım çalışmalarına hız verildiği belirtildi.

Kütahya İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, "İlçelerde yapımı son sürat devam eden ilçe emniyet amirliklerinin büyük bir bölümü tamamlanma aşamasında. Kazandırılacak ilçe emniyet amirlikleri sayesinde Kütahya İl Özel İdaresi Kütahya Emniyetinin gücüne güç katmış olacak. Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği yapım çalışması 21 Ağustos 2019 tarihinde başladı ve şuan itibarı ile binanın yüzde 95’i tamamlanmış durumda. 1 Kasım 2019 tarihinde başlayan Emet İlçe Emniyet Amirliğinin yapımı işi tüm hızıyla devam ediyor. Şuan itibarı ile hizmet binasının yüzde 44’ü tamamlanmış durumda.Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği yapım işi de 24 Temmuz 2019 tarihinde başladı ve Pazarlar ilçe Emniyet Amirliğinin yapımında sona gelinmiş durumda. Şuan itibarı ile yüzde 92’si tamamlanmış olup 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Domaniç ilçesinde ise ilçe Emniyet Müdürlüğünün yapım çalışmaları 25 Ekim 2019 tarihinde başlamış olup işin yüzde 95’i tamamlanmış durumdadır" denildi.