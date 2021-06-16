Kütahya’nın 2,2 milyon TL bedelli 76 Tarımsal Sulama Projesi kabul edildi

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya’dan Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen toplam 2,2 milyon TL bedelli yüzde 50 hibe destekli 76 Tarımsal Sulama Projesinin tamamının kabul edildiği müjdesini verdi.

Milletvekili Ceyda Çetin Erenler yaptığı açıklamada, “2021 yılında 16.Etap Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemesi kapsamında, Kütahya’mızdan Tarım ve Orman Bakanlığımıza gönderilen toplam 2,2 milyon TL bedelli 76 adet Tarımsal Sulama Projemizin tamamı kabul edilmiştir. 2,2 milyon TL’nin yüzde 50’si olan 1,1 milyon TL Bakanlığımız tarafından hibe desteklemesi olarak ödenecektir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hayata geçirilecek olan projelerimiz ile, su kaynaklarımızın bilinçli ve ekonomik olarak kullanımı teşvik edilirken su tasarrufu sağlanacak, verimli tarım arazilerimiz daha da bereketlenecektir. İlimize, hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Kütahya’mıza yeni yatırımlar kazandırmak için durmak yok, çalışmaya devam” dedi.