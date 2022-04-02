Kütahyalılar ilk teravih için Ulu Camii’ne akın etti

Kütahyalılar ’11 ayın ayın sultanı’ Ramazan ayını dualarla karşılandı. Ulu Camii’nde ilk teravi namazı coşkusu yaşanırken Ulu Camii’nde doldu taştı.

Kütahyalılar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti.

Vatandaşlar, Covid-19 salgını sebebiyle 2 yıldır Ulu Camii’nde bir araya gelemediklerini ancak pandeminin etkisini kaybetmesiyle birlikte teravi namazını idrak etmesinin sevincini yaşadı.