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Kütahyalılar bölgenin en ucuz suyunu kullanıyor

Belediye Başkanı Alim Işık, suda yapılan KDV indirimi ile birlikte Kütahyalıların, bölgenin en ucuz suyunu kullandıklarını ifade etti.

KÜTAHYA 19.02.2022, 10:27
Kütahyalılar bölgenin en ucuz suyunu kullanıyor

Belediye Başkanı Alim Işık, suda yapılan KDV indirimi ile birlikte Kütahyalıların, bölgenin en ucuz suyunu kullandıklarını ifade etti.

5189 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’na istinaden suda yapılan indirim hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’da sudan kar etmediklerini ve maliyetine verdiklerini söyledi. Başkan Işık, “Son günlerin gündem maddesi su kullanım bedellerindeki KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi oldu. Kütahya Belediyesi olarak biz, 13 Şubat 2022 tarih ve 31749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe müteakip hemen uygulamaya geçtik. İlimizde su bedellerindeki KDV oranını yüzde 1’e düşürerek, 15 Şubat tarihi itibariyle faturalara yansıyacak şekilde uygulamaya koyduk” dedi.

KDV indirimi ile birlikte 2022 yılı su kullanım bedelinin 0 ile 30 metreküp arasında 2 lira 33 kuruşa indiğini dile getiren Başkan Işık, 2021 yılında bu bedelin 2 lira 30 kuruş olduğunu söyledi. Başkan Işık, “2022 yılında suyun tonuna sadece 3 kuruş zam yapmış olduk. 2021 yılı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüzün içme suyu teminine yaptığı tüm yatırım bedelleri de dikkate alındığında, şu anda su bedellerinden kar elde etmeden maliyetine su temin eden bir il durumundayız” diye konuştu.

"Kütahya’da su 0-30 metreküp aralığı 2 TL 33 kuruş"

0 ile 30 metreküp arası kullanım oranları bölgedeki diğer illerle kıyaslama yapıldığında Kütahya’nın bölgede en ucuz su kullanan illerden birisi olduğunu belirten Başkan Işık, “Afyonkarahisar 0-10, 11-40, 41-50 metreküp aralığı ortalaması 2 lira 25 kuruş, Bilecik 0-25, 26-50 metreküp kullanım ortalaması 2 lira 70 kuruş, Uşak ilimizde 0-30 metreküp aralığında 3 lira 48 kuruş, Burdur ilimizde 0-10, 11-20, 21-30 olmak üzere ortalaması 2 lira 80 kuruş. Kütahya’da ise 0-30 metreküp aralığı 2 lira 33 kuruştur” şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde 30 metreküpe kadar olan kullanımları tek bir bedel üzerinden ücretlendirmeyi tercih ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, her zaman su bedellerini en düşük değerde tutmaya gayret ettiklerini hatırlattı. 2021 yılı maliyet rakamları ile elde edilen su gelirinin karşılaştırıldığında hiçbir kar edilmediğini ifade eden Başkan Işık, “Sudan kar elde etmiyoruz. Aksine yüzde 10 sübvanse ettiğimizi söylemek isterim. Geride bıraktığımız pandemi süreci buna etkili oldu. Önümüzdeki dönemde de planlamamızı yaparak en düşük maliyetle su vermeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bazı hemşerilerimiz neden daha önce bu indirimler yapılmadı diye serzenişte bulunabiliyor. KDV kanunda değişiklik yapılmadan hiçbir belediye bunu yapamazdı, bizde yapamadık. Yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e kadar çekilebilir hükmü Merkezi Hükümet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanınca, bizde bunu hemen uygulamaya koyan ilk illerden birisi olduk” ifadelerini kullandı.

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