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Kütahyalı sanatçılardan ’Kadim Ateş Sanatı Çini Sergisi’
KÜTAHYALI SANATÇILARINDAN 'KADİM ATEŞ SANATI ÇİNİ SERGİSİ'
KÜTAHYA 08.09.2020, 12:56
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Kütahyalı çini sanatçıları, Eylül ve Ekim aylarında İzmir Urla’daki sergiye hazırlanıyor.
Edinilen bilgiye göre, 18 Eylül 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Kadim Ateş Sanatı Çini Sergisi’nde, kentin önemli isimleri ve eserleri yer yer alacak. Sergi süresinde aynı zamanda çini meraklıları için atölye çalışmaları da yapılacak.
Kültür Bakanlığı ve UNESCO sanatçılarının eserlerinin de sergileneceği sergide, 600 yıllık geleneğin en nadide parçaları görücüye çıkacak. Sergi de klasik eserlerin yanı sıra farklı formlardaki modern eserlerde sergilenecek.
İzmir Urla Atölye Kırmızı’daki sergide 100’ün üzerindeki sanat eseri bir ay süresince misafirlerini ağırlayacak.
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