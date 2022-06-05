banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Ali Kırca Yıllar Sonra Ortaya çıktı!
Ali Kırca Yıllar Sonra Ortaya çıktı!
Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma
Türkiye ve Venezuela arasında 3 anlaşma

Kütahyalı sağlık personeli pilav gününde buluştu

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS birimi personelleri tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

KÜTAHYA 05.06.2022, 09:02
Kütahyalı sağlık personeli pilav gününde buluştu

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS birimi personelleri tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.

Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile kurum yöneticilerinin ve personellerinin katılımıyla öğlen molasında Müdürlük bahçesinde "Pilav Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapılırken, birlik beraberliği simgeleyen güzel anlar karelere yansıdı.

Yorumlar (0)
21°
açık