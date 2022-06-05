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Kütahyalı sağlık personeli pilav gününde buluştu
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS birimi personelleri tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.
KÜTAHYA 05.06.2022, 09:02
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS birimi personelleri tarafından pilav günü etkinliği düzenlendi.
Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile kurum yöneticilerinin ve personellerinin katılımıyla öğlen molasında Müdürlük bahçesinde "Pilav Günü" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte katılımcılara pilav ve ayran ikramı yapılırken, birlik beraberliği simgeleyen güzel anlar karelere yansıdı.