Kütahyalı muhtarlar Çanakkale’de

Kütahya Merkez İlçede görev yapan köy muhtarları, Kütahya İl Özel İdaresi’nin organizasyonuyla Çanakkale’yi ziyaret etti. Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir, gerçekleştirilen ziyaretle Çanakkale ruhunu yerinde yaşamanın manevi huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale gezisi çerçevesinde Çanakkale Deniz Savaşı’nın geçtiği Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Abide, Yahya Çavuş, Alçıtepe Müzesi ve 57. Alay’ı ziyaret etme fırsatını bulduklarını dile getiren Kütahya Merkez İlçe Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hasan Demir, “Gerçekleştirdiğimiz ziyarette ve gezdiğimiz alanlarda Çanakkale Savaşı’nda sergilenen Milli Mücadelenin hissiyatını kalplerimizde hissettik. Bize bu cennet vatanı emanet etmek için kanlarıyla vatan toprağını sulayan Aziz Şehitlerimizin huzuruna çıkmak her birimiz için unutulmaz bir anı ve onur kaynağı oldu. Bizim için son derece anlamlı olan bu gezinin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Kütahya Valisi Ali Çelik’e, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’a ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak’a teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bizlere emanet edilmesinde eşsiz bir çaba harcayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.