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Kütahyalı minik öğrenciler, sütün önemini çiftlikte öğrendi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Dünya Süt Günü” nedeniyle ilkokul öğrencileri için Süt Ürünleri Çiftliğine gezi düzenledi.

KÜTAHYA 02.06.2022, 09:57
Kütahyalı minik öğrenciler, sütün önemini çiftlikte öğrendi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Dünya Süt Günü” nedeniyle ilkokul öğrencileri için Süt Ürünleri Çiftliğine gezi düzenledi.

Hayvan Sağlığı Şubesi uzmanları koordinasyonunda “Dünya Süt Günü” münasebetiyle ilkokul öğrencileri merkez Sobran Köyünde bulunan Süt Ürünleri Çiftliğini ziyaret etti. Çiftliği gezen öğrencilere sütün nasıl yapıldığı, hayvanların bakımları ve beslenmeleri hakkında veterinerler ve ziraat mühendisleri tarafından bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere süt ikramında bulunuldu.

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