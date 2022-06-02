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Ocak-Mayıs dönemi ihracatı, enerji hariç 96,8 milyar dolara, dış ticaret hacmi ise 202,8 milyar dolara yükseldi.
Mayıs ayında dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 31,1 oranında artışla 48,6 milyar dolara yükseldi.
Kütahyalı minik öğrenciler, sütün önemini çiftlikte öğrendi
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Dünya Süt Günü” nedeniyle ilkokul öğrencileri için Süt Ürünleri Çiftliğine gezi düzenledi.
KÜTAHYA 02.06.2022, 09:57
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Dünya Süt Günü” nedeniyle ilkokul öğrencileri için Süt Ürünleri Çiftliğine gezi düzenledi.
Hayvan Sağlığı Şubesi uzmanları koordinasyonunda “Dünya Süt Günü” münasebetiyle ilkokul öğrencileri merkez Sobran Köyünde bulunan Süt Ürünleri Çiftliğini ziyaret etti. Çiftliği gezen öğrencilere sütün nasıl yapıldığı, hayvanların bakımları ve beslenmeleri hakkında veterinerler ve ziraat mühendisleri tarafından bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere süt ikramında bulunuldu.