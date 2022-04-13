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Kütahyalı Malül Gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin vefat etti
Kütahyalı Malül Gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin, bir süredir tedavi gördüğü hastane vefat etti.
KÜTAHYA 13.04.2022, 18:11
Kütahyalı Malül Gazi Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin, bir süredir tedavi gördüğü hastane vefat etti.
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, yaptığı açıklamada, "Malül Gazimiz Hava Astsubay Çavuş Sami Erşahin Hakk’a yürümüştür. Cenazesi 14 Nisan 2022 Perşembe Merkez Ali Paşa Camisinde İkindi namazına müteakip Gazi Mezarlığına defin edilecektir. Allah rahmet eylesin" dedi.
3 çocuk babası 57 yaşındaki Erşahin’in, uçak kazasında yaralanması sonucu gazilik mertebesine ulaştığı öğrenildi.