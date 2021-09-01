banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
Batılı devletleri böyle 'gömdüler'
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
TİM BAŞKANI GÜLLE BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Donald Trump: Kripto paralar 'felaket'
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası
Nagehan Alçı'dan flaş ''af'' iddiası

Kütahyalı kadınlardan afet bölgesine destek

Kütahya Valisi Ali Çelik, Merkez Sofu Mahallesinde yardımsever kadınların ekmek yapıp satarak Kastamonu’ya destekte bulunduklarını ifade etti.

KÜTAHYA 01.09.2021, 14:45
Kütahyalı kadınlardan afet bölgesine destek

Kütahya Valisi Ali Çelik, Merkez Sofu Mahallesinde yardımsever kadınların ekmek yapıp satarak Kastamonu’ya destekte bulunduklarını ifade etti.

Merkez Sofu Mahallesindeki yardımsever kadınların yaptıkları ekmekleri satarak elde ettikleri 8 bin 360 TL’yi afet bölgelerine ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim ettiklerini söyleyen Vali Ali Çelik, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah her birinizden razı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
31°
açık