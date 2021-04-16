banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'nun 'Patates' videosu gündeme oturdu!
Kılıçdaroğlu'nun 'Patates' videosu gündeme oturdu!
Kartala Ankaragücü freni
Kartala Ankaragücü freni
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı
Restorasyonu tamamlanan Teşvikiye Camii ibadete açıldı

Kütahyalı iş adamı merhum babasının hayrına cami yaptırdı

Kütahyalı iş adamı Erhan Hisar’ın merhum babası Ziya Hisar adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

KÜTAHYA 16.04.2021, 22:09
2
Kütahyalı iş adamı merhum babasının hayrına cami yaptırdı

Kütahyalı iş adamı Erhan Hisar’ın merhum babası Ziya Hisar adına yaptırdığı cami ibadete açıldı.

AK Parti Kütahya eski il yönetim kurulu üyelerinden iş adamı Erhan Hisar’ın babası merhum Ziya Hisar adına Cedit Mahallesi, Menderes Caddesi Merkez Karakolu yanına yaptırdığı 500 kişi kapasiteli cami ibadete açıldı.
banner478
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu